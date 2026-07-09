«Положенца» позвали на дело

Что касается самого Пластинина, то до задержания в 2025 году он несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Согласно данным Чайковского горсуда, в 2010 году он был приговорен к 10 месяцам лишения свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Спустя пять лет суд приговорил Пластинина уже к семи годам за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. В ходе следствия было установлено, что он поссорился с незнакомцем в местном клубе, после чего несколько раз выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета. В релизе МВД упоминается, что к судимости в 2010 году фигурант получил еще и срок за убийство.