В Кунгурском округе Прикамья прошел Краевой ПараТурслет — 2026

Краевой ПараТурслет — 2026 прошел в Кунгурском округе Пермского края, сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации округа. Мероприятие соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Слет объединил 21 команду из разных территорий Пермского края. Программа включала конкурс визиток и вокальных выступлений «Родной земли многоголосье», соревнования на пешеходной и водной дистанциях.
Кроме спортивных соревнований, команды обустраивали туристические бивуаки, представляли блюда регионов России в рамках «Гастро-тура», участвовали в творческом капустнике «Путешествие по странам», общей зарядке, интеллектуально-спортивной игре «Ориентир-шоу» и соревнованиях по армрестлингу.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.