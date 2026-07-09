Почему люди пьют после работы: психиатр назвала опасную причину

Употребление алкоголя все чаще связано не с праздниками и весельем, а с попыткой избавиться от тревоги и эмоционального напряжения. Психиатр-нарколог Мария Касперович рассказала, что привычка выпивать для того, чтобы «отключить голову» после тяжелого дня, может стать тревожным сигналом. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Люди редко говорят: “Я хочу напиться”. Гораздо чаще: “Я хочу перестать думать”, “Мне нужно отключить голову”. В этот момент алкоголь перестает быть развлечением и становится психологическим обезболивающим», — пояснила Касперович.
По словам специалиста, мозг быстро запоминает такой способ борьбы со стрессом. Если после употребления алкоголя человек несколько раз чувствует облегчение, нервная система начинает воспринимать его как простой способ справиться с тревогой и усталостью. Однако спиртное не решает проблемы, а лишь временно приглушает неприятные эмоции.
Врач отметила, что особенно незаметно такая привычка может формироваться у людей, которые внешне выглядят успешными: работают, занимаются семьей и справляются с повседневными задачами, но постоянно находятся в напряжении. Если со временем алкоголь нужен уже не для удовольствия, а для того, чтобы почувствовать себя лучше, это может указывать на развитие зависимости.
Ранее стало известно, что в России сократилось производство основных видов легального алкоголя — вина, водки и пива.