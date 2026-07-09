Почему люди пьют после работы: психиатр назвала опасную причину

Врач отметила, что особенно незаметно такая привычка может формироваться у людей, которые внешне выглядят успешными: работают, занимаются семьей и справляются с повседневными задачами, но постоянно находятся в напряжении. Если со временем алкоголь нужен уже не для удовольствия, а для того, чтобы почувствовать себя лучше, это может указывать на развитие зависимости.