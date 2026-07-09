Любители книг рискуют столкнуться с деменцией: вот что говорят врачи

Чтение книг и решение головоломок действительно помогают поддерживать работу мозга, однако этого недостаточно для защиты от возрастных когнитивных нарушений. Невролог Галина Чудинская рассказала, что на риск развития деменции влияют не только интеллектуальные нагрузки. Об этом пишет «Царьград».