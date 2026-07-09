Любители книг рискуют столкнуться с деменцией: вот что говорят врачи

Чтение книг и решение головоломок действительно помогают поддерживать работу мозга, однако этого недостаточно для защиты от возрастных когнитивных нарушений. Невролог Галина Чудинская рассказала, что на риск развития деменции влияют не только интеллектуальные нагрузки. Об этом пишет «Царьград».
По словам специалиста, одной из самых опасных привычек для мозга считается социальная изоляция. Недостаток живого общения лишает мозг важной нагрузки на память, внимание, речь и способность быстро реагировать на меняющуюся ситуацию. Именно поэтому одних книг недостаточно для профилактики когнитивных нарушений.
Эксперт также отметила, что негативно на состоянии мозга сказываются курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни и хронический недосып. Длительное курение ухудшает состояние сосудов и нейронных связей, а постоянный недостаток сна мешает мозгу полноценно восстанавливаться.
Невролог Игорь Мальцев добавил, что лучшая профилактика деменции — это сочетание умственной активности с регулярными физическими нагрузками, правильным питанием и контролем уровня сахара, холестерина и артериального давления. По его словам, сохранить здоровье мозга помогает комплексный подход, а не одна полезная привычка.
Ранее врач Амина Киндарова рассказала, что профилактику деменции желательно начинать уже после 35−40 лет.