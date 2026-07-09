Продюсер сериалов «Зло» и «Варяг» Филимонов умер в 62 года

«Мы потеряли не просто коллегу. Володя был настоящим другом, с которым мы проработали бок о бок 25 лет. Он был надежным, честным, бесконечно добрым и бескорыстным. А ещё он был большим профессионалом, каких мало, обладал уникальным чутьем и, конечно, талантом», — заявил генеральный директор МИЦ «Известия» и телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин.