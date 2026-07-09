Оправдание экс-главы района Ростова по делу об обрушении дома признано законным

Судебный вердикт вынесен в связи с «отсутствием в его деянии состава преступления». Ранее апелляционная инстанция поддержала это решение, однако кассация отменила судебные акты и направила дело на новое рассмотрение. В жалобе в Верховный суд России адвокаты доказали, что у бывшего руководителя районной администрации не было полномочий, за неисполнение которых ему вменялась халатность.