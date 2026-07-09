В Прикамье создали лоскутную карту Чердынского округа

Над созданием карты в течение года работали местные мастерицы. Она состоит из 11 фрагментов, которые вместе складываются в целостный образ территории. При этом каждый блок имеет собственную микроисторию: в нем можно увидеть орнамент, характерный для конкретной местности, узнаваемый силуэт достопримечательности или оттенок, подсмотренный в природе округа.