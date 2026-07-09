Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье создали лоскутную карту Чердынского округа

Над ней в течение года работали местные мастерицы.

Источник: Национальные проекты России

Лоскутную карту Чердынского округа создали в Пермском крае, сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона. Проект соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Над созданием карты в течение года работали местные мастерицы. Она состоит из 11 фрагментов, которые вместе складываются в целостный образ территории. При этом каждый блок имеет собственную микроисторию: в нем можно увидеть орнамент, характерный для конкретной местности, узнаваемый силуэт достопримечательности или оттенок, подсмотренный в природе округа.

«Это не просто арт-объект, а новый способ хранить и передавать культурное наследие. Карта представляет собой живую историю нашего края, собранную из вышитых лоскутов, каждый из которых рассказывает о своем уголке, о людях, о старинных узорах и смыслах», — рассказала руководитель туристско-информационного центра Чердыни Яна Агапитова.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.