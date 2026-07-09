В Златоусте Челябинской области благоустроят дворовые территории

Еще один адрес, где сейчас идет благоустройство, — улица Павла Аносова, 180. На этом участке сначала необходимо заменить сети водоснабжения и перенести воздушную линию освещения. После этого специалисты приступят к установке бордюров, асфальтированию проезда и обустройству парковочных мест.