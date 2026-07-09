В Златоусте Челябинской области благоустроят дворовые территории

Дворовые территории благоустроят в Златоусте Челябинской области, сообщили в администрации Златоустовского городского округа. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Одним из таких объектов стал двор дома № 10 в третьем микрорайоне на проспекте имени Ю. А. Гагарина. Там специалисты уже обустроили новые асфальтовые пешеходные дорожки, установили бордюры и заасфальтировали проезд.
Параллельно работы продолжаются и на других дворовых территориях. На улице Степана Разина, 6 уже завершили устройство бордюров, уложили асфальт и обустроили ливневую канализацию. Этот объект подрядчик планирует полностью завершить в ближайшие дни.
Еще один адрес, где сейчас идет благоустройство, — улица Павла Аносова, 180. На этом участке сначала необходимо заменить сети водоснабжения и перенести воздушную линию освещения. После этого специалисты приступят к установке бордюров, асфальтированию проезда и обустройству парковочных мест.
Кроме запланированных объектов, в этом году благоустройство проведут еще на четырех территориях: на улицах Карла Маркса, 18, Ковшова, 35, 3-я Демидовская, 27 и Урицкого, 19а.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.