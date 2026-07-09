«Изотопные паспорта» воды намерены составлять для прогноза запасов водных ресурсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Российские ученые разработали методику, которая позволит прогнозировать запасы водных ресурсов с помощью исследования изотопного состава осадков. Как сообщила пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, ученые ААНИИ совместно с коллегами из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН проследили «изотопный след» осадков на всей территории водосбора Балтийского моря.
«Изотопный состав осадков — это своего рода “паспорт воды”, позволяющий отследить ее путь от облака до реки. Мы показали, что в пределах Балтийского бассейна этот паспорт существенно меняется в зависимости от сезона, высоты и удаленности от моря. Использование локальной линии метеорных вод вместо глобальной позволяет значительно точнее интерпретировать данные и выявлять такие процессы, как испарение или смешение водных масс, которые иначе остались бы незамеченными. В условиях меняющегося климата это инструмент для долгосрочного управления водными ресурсами региона — не только научный, но и сугубо практический», — привела пресс-служба института слова научного сотрудника Лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ Анны Козачек.
Как пояснили в ААНИИ, каждая капля дождя и каждая снежинка несут в себе информацию о том, откуда пришла влага, как далеко она путешествовала и через какие процессы прошла. Это и формирует ее уникальный «изотопный паспорт».
«Выяснилось, что состав изотопов заметно меняется в зависимости от сезона: зимние осадки — снег — оказываются изотопически “легче”, чем летние дожди. На показатели также влияют удаленность от побережья, высота над уровнем моря и характер движения воздушных масс», — отметили в пресс-службе.
Для части районов бассейна Балтийского моря параметры ключевого эталона в изотопной гидрологии — локальной линии метеорных вод, заметно отличаются от общемировых. Это, по словам ученых, позволяет выявлять дополнительные процессы, в том числе испарение или смешение различных водных масс.