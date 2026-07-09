«Изотопные паспорта» воды намерены составлять для прогноза запасов водных ресурсов

«Изотопный состав осадков — это своего рода “паспорт воды”, позволяющий отследить ее путь от облака до реки. Мы показали, что в пределах Балтийского бассейна этот паспорт существенно меняется в зависимости от сезона, высоты и удаленности от моря. Использование локальной линии метеорных вод вместо глобальной позволяет значительно точнее интерпретировать данные и выявлять такие процессы, как испарение или смешение водных масс, которые иначе остались бы незамеченными. В условиях меняющегося климата это инструмент для долгосрочного управления водными ресурсами региона — не только научный, но и сугубо практический», — привела пресс-служба института слова научного сотрудника Лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ Анны Козачек.