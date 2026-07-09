Волгоградца осудят за вылов сетью трех стерлядей

В Краснооктябрьский районный суд передано уголовное дело волгоградца, обвиняемого в браконьерстве. Как сообщили в Волгоградском ЛУ МВД, перед судом предстанет 57-летний мужчина. Неработающий горожанин, не имея разрешения на добычу водных биоресурсов, занимался незаконной добычей редкой породы рыбы на миграционных путях к местам нереста.