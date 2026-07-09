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В селе Джейрах Ингушетии отремонтируют детсад «Золушка»

Там заменят все коммуникации, выполнят внутренние отделочные работы, отремонтируют кровлю и фасад.

Детский сад «Золушка» отремонтируют в селе Джейрах Республики Ингушетии, сообщили в администрации главы и правительства региона. Работы проходят по национальному проекту «Семья».

Здание детского сада было построено в середине 1970-х годов, и с момента ввода в эксплуатацию там ни разу не проводился капитальный ремонт. Специалисты заменят системы отопления, водоснабжения и водоотведения, выполнят внутренние отделочные работы, отремонтируют полы, кровлю и фасад. Кроме того, в учреждении установят новые окна и двери, а также смонтируют системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Сейчас на объекте завершается демонтаж старых конструкций, параллельно ведутся электромонтажные работы и подготовка помещений к дальнейшей отделке. Завершить капитальный ремонт планируется в августе текущего года. После этого учреждение планируется дополнительно оснастить новой мебелью, учебным и игровым оборудованием.

«Детский сад в Джейрахе посещают дети из нескольких населенных пунктов района, и после капитального ремонта он должен соответствовать всем современным требованиям безопасности и качества. Это вопрос не только условий пребывания детей, но и дальнейшего развития самого района», — подчеркнул глава Республики Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.