В селе Джейрах Ингушетии отремонтируют детсад «Золушка»

Детский сад «Золушка» отремонтируют в селе Джейрах Республики Ингушетии, сообщили в администрации главы и правительства региона. Работы проходят по национальному проекту «Семья».
Здание детского сада было построено в середине 1970-х годов, и с момента ввода в эксплуатацию там ни разу не проводился капитальный ремонт. Специалисты заменят системы отопления, водоснабжения и водоотведения, выполнят внутренние отделочные работы, отремонтируют полы, кровлю и фасад. Кроме того, в учреждении установят новые окна и двери, а также смонтируют системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.
Сейчас на объекте завершается демонтаж старых конструкций, параллельно ведутся электромонтажные работы и подготовка помещений к дальнейшей отделке. Завершить капитальный ремонт планируется в августе текущего года. После этого учреждение планируется дополнительно оснастить новой мебелью, учебным и игровым оборудованием.
«Детский сад в Джейрахе посещают дети из нескольких населенных пунктов района, и после капитального ремонта он должен соответствовать всем современным требованиям безопасности и качества. Это вопрос не только условий пребывания детей, но и дальнейшего развития самого района», — подчеркнул глава Республики Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.