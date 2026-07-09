В селе Джейрах Ингушетии отремонтируют детсад «Золушка»

Здание детского сада было построено в середине 1970-х годов, и с момента ввода в эксплуатацию там ни разу не проводился капитальный ремонт. Специалисты заменят системы отопления, водоснабжения и водоотведения, выполнят внутренние отделочные работы, отремонтируют полы, кровлю и фасад. Кроме того, в учреждении установят новые окна и двери, а также смонтируют системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.