Курский мясокомбинат уличили в нарушении техрегламентов и оштрафовали

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям привлекло к административной ответственности ООО «МПК “Полянское” за невыполнение в установленный срок законного предписания надзорного органа. Постановление о штрафе в размере 200 тыс. руб. по ч. 8 ст. 19.5 КоАП РФ вступило в силу 7 июля. Об этом сообщили в ведомстве.