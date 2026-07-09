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Что происходит с дивидендами и акциями «Полюса»

«Полюс» намерен отменить дивиденды до 2030 года. На Радио РБК аналитики инвестдомов рассказали, с чем может быть связано решение компании и что возмутило инвесторов.

Источник: РБК

Менеджмент золотодобытчика «Полюс» предложит совету директоров отложить дивидендные выплаты до 2030 года. Компания объяснила решение необходимостью сфокусироваться на масштабных инвестиционных проектах.

Главный проект «Полюса» — месторождение Сухой Лог. Проект должен быть реализован к 2030 году. С учетом того, сколько нужно потратить на реализацию проекта, к указанному сроку у компании останется запас денежных средств более чем на $2 млрд. «Деньги есть, как будто бы», — прокомментировал главный аналитик по финансовым рынкам ИК «Вектор Капитал» Алексей Головинов на Радио РБК.

В то же время не исключено, что компания может готовиться к повышению налогов. Если предположить, что «Полюс» ожидает снижения цен на золото с текущих $4000 за унцию до $3000, то ответом на вопрос о причинах отказа от дивидендов сразу на три года это не будет, уточнил эксперт.

Акция была в фаворитах многих аналитиков из-за дивидендов, но после решения менеджмента многие начали отзывать свои таргеты, в том числе «Т-Инвестиции», рассказал ведущий аналитик брокера Ахмед Алиев. Позиции по бумаге будут пересматриваться до тех пор, пока не возникнет ясность по проектам и издержкам компании.