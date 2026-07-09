Что происходит с дивидендами и акциями «Полюса»

В то же время не исключено, что компания может готовиться к повышению налогов. Если предположить, что «Полюс» ожидает снижения цен на золото с текущих $4000 за унцию до $3000, то ответом на вопрос о причинах отказа от дивидендов сразу на три года это не будет, уточнил эксперт.