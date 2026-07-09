Носкова впервые вышла в финал Wimbledon

Предстоящий матч также станет первым с 2017 года финалом турнира Большого шлема, в котором за титул поспорят представительницы одной страны. В последний раз подобное произошло на US Open, где чемпионкой стала американка Слоан Стивенс, обыгравшая Мэдисон Киз.