Воронежская компания заплатит полмиллиона за незаконное увольнение сотрудника

По данным прокуратуры, в ноябре прошлого года 52-летний специалист по внешнеэкономической деятельности получил уведомление об увольнении. Работодатель объяснил это сокращением, однако сам сотрудник был уверен в обратном. Он рассказал суду, что руководство неоднократно предлагало ему уволиться по собственному желанию, поэтому он посчитал сокращение лишь предлогом, чтобы избавиться от него.