Владимир Крамник обжаловал дисквалификацию FIDE

Комитет по этике FIDE дисквалифицировал Крамника на два года (один из них — условно), обнаружив «многочисленные нарушения» пунктов этического и дисциплинарного кодекса федерации, которые фиксируют право шахматистов на «уважительное отношение» к себе, на защиту чести и достоинства, а также запрещают «буллинг, кибербуллинг и психологический абьюз». Причиной беспрецедентного для игроков такого уровня наказания стали высказанные Владимиром Крамником подозрения в читерстве, выражающемся в получении подсказок мошенничеством, в адрес двух гроссмейстеров — чеха Давида Навары и американца Даниэля Народицкого. Последний скоропостижно скончался в октябре прошлого года.