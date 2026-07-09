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Дочь Сергея Жукова затравили в школе: певец забрал ребенка на домашнее обучение

Сергей Жуков забрал дочь на домашнее обучение из-за травли в школе.

Источник: Комсомольская правда

Российский певец Сергей Жуков сообщил, что его дочь Ника стала обучаться на дому из-за травли в школе, чтобы избежать постоянного стресса от насмешек и издевательств сверстников. Об этом лидер группы «Руки Вверх!» рассказал в интервью телеканалу «Москва 24».

«Буллинг — самый страшный, мне кажется, творческий. Играет дочь в театре, например, ей говорят: А, ну понятно, это папа договорился на роль», — рассказал певец.

Жуков призвал людей «думать головушкой». Он указал, что в большом кино нет места кумовству, связям или чему-либо подобному. Не потому что там все такие честные — это очень большая команда людей, от работы которой зависит прокат и заработок всех этих специалистов. Они просто не пропустят к себе бездарного актера, чьим бы ребенком он ни был, уверен Жуков.

Ранее KP.RU сообщил, что Жуков зарегистрировал новые товарные знаки, под которыми будет продаваться алкоголь.