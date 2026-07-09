Дочь Сергея Жукова затравили в школе: певец забрал ребенка на домашнее обучение

Жуков призвал людей «думать головушкой». Он указал, что в большом кино нет места кумовству, связям или чему-либо подобному. Не потому что там все такие честные — это очень большая команда людей, от работы которой зависит прокат и заработок всех этих специалистов. Они просто не пропустят к себе бездарного актера, чьим бы ребенком он ни был, уверен Жуков.