Дочь Сергея Жукова затравили в школе: певец забрал ребенка на домашнее обучение

Российский певец Сергей Жуков сообщил, что его дочь Ника стала обучаться на дому из-за травли в школе, чтобы избежать постоянного стресса от насмешек и издевательств сверстников. Об этом лидер группы «Руки Вверх!» рассказал в интервью телеканалу «Москва 24».
«Буллинг — самый страшный, мне кажется, творческий. Играет дочь в театре, например, ей говорят: А, ну понятно, это папа договорился на роль», — рассказал певец.
Жуков призвал людей «думать головушкой». Он указал, что в большом кино нет места кумовству, связям или чему-либо подобному. Не потому что там все такие честные — это очень большая команда людей, от работы которой зависит прокат и заработок всех этих специалистов. Они просто не пропустят к себе бездарного актера, чьим бы ребенком он ни был, уверен Жуков.
Ранее KP.RU сообщил, что Жуков зарегистрировал новые товарные знаки, под которыми будет продаваться алкоголь.