В поселке Славянка Приморья отремонтируют центральную площадь

Центральную площадь отремонтируют в поселке городского типа Славянка Приморского края, сообщили в агентстве проектного управления региона. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
На площади появится открытая сцена в форме морской волны, будет создан водный объект «Жемчужина моря», проложена велодорожка и обновлен памятник Героям Хасана. Сейчас специалисты практически подготовили основание под асфальтирование и уже проложили кабели для системы видеонаблюдения.
Следующим этапом станет обустройство инженерной инфраструктуры: территорию оснастят системами водоснабжения и водоотведения. Кроме того, для удобства жителей и гостей там планируется построить уютное кафе.
«Центральная площадь Славянки — это культурное и историческое место поселка. Она существенно повлияет на облик населенного пункта и станет самым любимым местом для отдыха жителей. Мы убеждены, что обновление инфраструктуры напрямую улучшит качество жизни граждан», — подчеркнул заместитель председателя правительства Приморского края Владимир Малюшицкий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.