В больницу Татищева Саратовской области поступило новое оборудование

Новое оборудование поступило в Татищевскую районную больницу Саратовской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Технику приобрели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Автоматический биохимический анализатор BS-240 Pro установили в клинико-диагностической лаборатории больницы. Он позволяет определять различные показатели, в том числе ферменты, субстраты, специфические белки, электролиты и липиды.
«Преимущество нового оборудования в том, что он легко интегрируется с различными видами программного обеспечения, что позволяет увеличить эффективность работы лаборатории. Новейшие технологии обеспечивают надежность и точность получаемых результатов. Благодаря этому медицинским работникам не придется тратить время на дополнительную проверку данных и устранение ошибок», — рассказала главный врач Татищевской районной больницы Марина Берсенева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.