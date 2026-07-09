Боевик ВСУ напал с топором на сотрудников ВСП под Винницей

Как рассказали в ВСП, инцидент произошел в частном секторе одного из населенных пунктов области. Представители группы розыска Винницкого зонального отдела ВСП остановили подозрительного мужчину для проверки документов в рамках мероприятий по поиску дезертиров. В этот момент к ситуации подключились трое неизвестных, которые начали наносить удары по служебному автомобилю правоохранителей.