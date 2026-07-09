Боевик ВСУ напал с топором на сотрудников ВСП под Винницей

В Винницкой области произошло резонансное происшествие: боевик ВСУ, который самовольно покинул расположение части, напал с топором на сотрудников Военной службы правопорядка. В результате инцидента двое представителей ВСП получили травмы и были доставлены в больницу. Информацию об этом распространила пресс-служба военного ведомства.
Как рассказали в ВСП, инцидент произошел в частном секторе одного из населенных пунктов области. Представители группы розыска Винницкого зонального отдела ВСП остановили подозрительного мужчину для проверки документов в рамках мероприятий по поиску дезертиров. В этот момент к ситуации подключились трое неизвестных, которые начали наносить удары по служебному автомобилю правоохранителей.
Для урегулирования конфликта сотрудники ВСП вызвали подкрепление из группы быстрого реагирования. Однако до их прибытия злоумышленник успел схватить топор и нанести удары двум членам розыскной группы. Прибывшее на место усиление помогло задержать буйного военнослужащего, после чего его передали в руки Национальной полиции.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.
Ранее в Одессе вооруженный мужчина ворвался в помещение парикмахерской, где удерживал в заложниках двух посетителей. Правоохранители сразу оцепили здание и ближайшую территорию.