Циклон «Бернадетт» с ураганным ветром подбирается к Москве

Циклон «Бернадетт» вызвал аварийные отключения в приморских районах и оставил без электроснабжения 93 населенных пункта в области. Жители города Пионерский делились в соцсетях кадрами шторма со словами, что не могли из-за ветра выйти на балкон своего дома. Ранее в областном МЧС предупреждали об усилении ветра в регионе до 34 м/с. В калининградском филиале АО РЖД сообщали, что из-за непогоды были вынуждены изменить график движения пригородных поездов по одному из направлений. 9 июля в Калининградской области шла ликвидация последствий циклона: на улицах аварийные бригады распиливали и убирали поваленные деревья.