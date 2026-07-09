В Красноярске стартовал Всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь»

Программа рассчитана на два дня и проходит в гибридном формате. В первый день состоится пленарная дискуссия с участием Татьяны Илюшниковой, а также обсуждение актуальных вопросов развития малого и среднего предпринимательства. Второй день посвятят развитию специалистов центров поддержки бизнеса.