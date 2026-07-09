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В Красноярске стартовал Всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь»

Участники обсудят развитие бизнеса, современные меры поддержки, роль креативных индустрий и возможности партнерства с крупными компаниями.

Всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь» стартовал в Красноярске, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Мероприятие проходит с 9 по 10 июля в Национальном центре «Россия» на Енисее по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Форум объединяет более 100 представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства из разных регионов России. Участники обсудят развитие малого и среднего бизнеса, современные меры поддержки, роль креативных индустрий и возможности партнерства с крупными компаниями.

«Сегодня перед нами стоит новая задача — создать условия, которые помогут предпринимателям адаптироваться к изменяющейся деловой среде, повысить эффективность своих компаний и вернуться на траекторию устойчивого качественного роста», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Программа рассчитана на два дня и проходит в гибридном формате. В первый день состоится пленарная дискуссия с участием Татьяны Илюшниковой, а также обсуждение актуальных вопросов развития малого и среднего предпринимательства. Второй день посвятят развитию специалистов центров поддержки бизнеса.

Кроме того, для широкой предпринимательской аудитории организуют открытый трек. В его рамках выступят федеральные эксперты, в том числе психолог, телеведущая и эксперт по управленческой психологии Анетта Орлова. Участие в открытом треке бесплатное.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.