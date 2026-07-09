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При взломе «Госуслуг» нужно действовать быстро: как обезопасить себя и уменьшить риски

Аналитик Кадырова: Один вход мошенника на «Госуслуги» грозит большими проблемами.

Источник: Комсомольская правда

Один вход мошенника на портал «Госуслуги» может обернуться для жертв огромными проблемами. Об этом в беседе с RT заявила аналитик Лиана Кадырова.

«Это тот случай, когда лучше перестраховаться: даже один чужой вход может обернуться серьезными проблемами позже, если вовремя не остановить развитие атаки», — отметила она.

Кадырова рассказала, что россияне могут проверить свои действия в системе, чтобы уменьшить возможные риски из-за входа мошенника в аккаунт. В этом случае нужно срочно поменять пароль и проверить, были ли изменены номер телефона, почка и другие данные. Также жертвам стоит проверить возможные разрешения и согласия, отозвав их.

В том случае, если доступ к аккаунту был перехвачен, восстанавливать его стоит только через через официальные каналы. Также Кадырова посоветовала проверить кредитную историю.

Ранее KP.RU сообщал, что россиян предупредили о вирусе, который может украсть личные данные пользователей «Госуслуг». Вредоносное ПВО работает под видом безопасных сервисов для общения.