При взломе «Госуслуг» нужно действовать быстро: как обезопасить себя и уменьшить риски

Кадырова рассказала, что россияне могут проверить свои действия в системе, чтобы уменьшить возможные риски из-за входа мошенника в аккаунт. В этом случае нужно срочно поменять пароль и проверить, были ли изменены номер телефона, почка и другие данные. Также жертвам стоит проверить возможные разрешения и согласия, отозвав их.