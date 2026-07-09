Каскадеры судятся из-за видео, на котором Элтон Джон бьет их по лицу

В центре конфликта — 18-секундный фрагмент фильма, вышедшего в 2017 году, в котором сэр Элтон, сыгравший в фильме самого себя, избивает «плохих парней», которых играли каскадеры Тео Мертон и Дуглас Робсон, нанося им удары ногой по лицу. Как отмечается в исковом заявлении, этот фрагмент использовался без согласия господ Мертона и Робсона на гигантских экранах позади музыканта во время его прощального тура в 2018—2023 годах. Общие сборы от ставшего одним из самых кассовых музыкальных событий в истории составили более $939 млн.