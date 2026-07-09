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Священник подмешивал женщинам снотворное и насиловал их: он получил более 50 лет тюрьмы

В Испании священнику дали 52 года тюрьмы за изнасилование четырех женщин.

Источник: Комсомольская правда

В испанской Малаге суд приговорил 35-летнего священника к 52 годам тюрьмы за серию изнасилований. Жертвами стали четыре женщины, которых он усыплял с помощью неизвестного вещества. Информацию об этом решении предоставило агентство EFE.

Суд установил, что преступления совершались в период с 2014 по 2018 год. Священник пользовался доверием и дружескими отношениями с потерпевшими, чтобы подмешать им снотворное. После потери сознания женщины подвергались сексуальному насилию.

Помимо длительного тюремного срока, суд обязал падре Фран выплатить компенсации всем пострадавшим за моральный вред и психологические травмы. Также мужчине запрещено приближаться к трем женщинам в течение 13 лет, а к четвертой — на протяжении пяти лет. Под стражу священник был взят 11 сентября 2023 года и с тех пор находится в предварительном заключении.

Ранее в США бывшую учительницу средней школы в Техасе приговорили к более чем 30 годам тюрьмы за сексуальное насилие над 13-летним учеником. Также ее обязали выплатить жертве 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей. — Прим.ред.).

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