Священник подмешивал женщинам снотворное и насиловал их: он получил более 50 лет тюрьмы

Помимо длительного тюремного срока, суд обязал падре Фран выплатить компенсации всем пострадавшим за моральный вред и психологические травмы. Также мужчине запрещено приближаться к трем женщинам в течение 13 лет, а к четвертой — на протяжении пяти лет. Под стражу священник был взят 11 сентября 2023 года и с тех пор находится в предварительном заключении.