Глава администрации Советска о реконструкции Зеленого театра: «Это займет время»

Реконструкция Зеленого театра в Советске, которой власти с переменным успехом занимаются с 2020 года, «займет еще какое-то время». Об этом 9 июля во время эфира в «Центре управления регионом» сообщил глава администрации Советского округа Аркадий Данилов.
«Об этом уже много сказано, — напомнил Данилов. — Сейчас мы готовим новый проект по нему, потому что когда приехал губернатор и посмотрел на него, он назвал его “Янтарь-холлом востока области”, дал команду посмотреть проекты, чтобы сделать какие-то укрытия. Он же у нас открытый, без крыши, и от погоды очень сильно зависишь. Если актер еще хоть как-то под козырьком, то зритель просто сидит на открытой площадке».
Глава заметил, что новые предложения администрация уже направила в министерство культуры.
«Мы рисуем какие-то эти раздвижной или просто летний формат крыш, чтобы люди заходили и хотя бы на них дождь не попадал. Но это займет время, надо это понять. Когда я сейчас это говорю, понимаю, что у людей негодование, что это уже так долго. Есть эта проблема. Мы ее признаем. Но сейчас будем готовиться и будем вам докладывать уже по ситуации, выкладывать в соцсети, чтобы вы видели, что мы делаем в этом направлении», — заключил Данилов.
Напомним, что благоустройством и реконструкцией Зелёного театра власти Советска занимались еще в 2020 году в рамках программы приграничного сотрудничества России и Литвы. Однако тогда же местные активисты стали подозревать, что под видом благоустройства администрация города уничтожает исторический объект.
Позднее руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов признал, что «нацистское прошлое» тингплаца (довоенное название территории Зелёного театра) было одной из причин, почему его не признали памятником культуры. Кроме того, он пообещал передавать в «другие органы» заявки на включение в реестр подобных объектов.
В апреле текущего года губернатор во время своей поездки в Советск посетил заброшенную стройплощадку и поинтересовался, почему Зеленый театр так важен жителям.
«Здесь в советское время жители собирались, проводили концерты, это всегда было местом притяжения советчан», — пояснил депутат заксобрания и уроженец Советска Аугениюс Абарюс, решив не углубляться особо в историю места.
Глава региона тогда посоветовал сделать в Зеленом театре кинотеатр под открытым небом, «потому что такого нигде нет», а министр культуры и туризма Андрей Ермак предложил перенести туда фестиваль духовых оркестров, и проводить там «Кантату».