Глава администрации Советска о реконструкции Зеленого театра: «Это займет время»

«Мы рисуем какие-то эти раздвижной или просто летний формат крыш, чтобы люди заходили и хотя бы на них дождь не попадал. Но это займет время, надо это понять. Когда я сейчас это говорю, понимаю, что у людей негодование, что это уже так долго. Есть эта проблема. Мы ее признаем. Но сейчас будем готовиться и будем вам докладывать уже по ситуации, выкладывать в соцсети, чтобы вы видели, что мы делаем в этом направлении», — заключил Данилов.