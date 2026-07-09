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Опубликованы фотографии с закрытия фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде

По традиции звездные гости прошлись по красной ковровой дорожке около театра драмы им. Горького.

Источник: Нижегородская правда

Торжественная церемония закрытия фестиваля «Горький Fest» прошла в Нижнем Новгороде 9 июля. По традиции звездные гости прошлись по красной ковровой дорожке около театра драмы им. Горького и дали автографы посетителям.

В завершение гостям фестиваля покажут фильм закрытия — это фильм-победитель десятого фестиваля «Горький фест».

Как прошла церемония — смотрите в фоторепортаже на сайте pravda-nn.ru.Напомним, что в Нижнем Новгороде 4 июля стартовал юбилейный десятый фестиваль нового российского кино «Горький fest» (12+). В этом году главной темой фестиваля стали путешествия во времени — представленные в афише фильмы объединят стремление в будущее и любовь к прошлому через язык кино. В программе были запланированы лекции, мастер-классы, встречи с актерами театра и кино и режиссерами и красная дорожка на Большой Покровской улице.

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