В Лесозаводске Приморья отремонтируют корпус центральной горбольницы

Главный корпус Лесозаводской центральной городской больницы отремонтируют в Приморском крае, сообщили в агентстве проектного управления региона. Работы уже стартовали и проходят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Специалисты планируют заменить около 300 оконных блоков, установить новый грузопассажирский лифт и привести в порядок входные группы. На объект уже доставили крупную партию окон, а их замену начали с акушерско-гинекологического отделения.
«Обновление инфраструктуры позволяет не только улучшить условия пребывания пациентов, но и обеспечить медицинских работников необходимыми ресурсами для эффективной работы», — отметил заместитель главного врача по медицинской части Лесозаводской центральной городской больницы Всеволод Ермаков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.