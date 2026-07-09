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Волонтёрский проект «Помощь на заправке» стартовал в Нижегородской области

Добровольцы будут регулировать очереди и помогать автомобилистам на АЗС.

Источник: Комсомольская правда

Поисково-спасательный отряд «Волонтёр» с 9 июля начал принимать заявки на участие в проекте «Помощь на заправке», который запускается в Нижегородской области. Добровольцы будут работать на автозаправочных станциях, помогая автомобилистам и снижая напряжённость из-за больших очередей. О старте проекта сообщили в соцсетях ПСО «Волонтёр».

Проект реализуется по поручению губернатора Нижегородской области. Волонтёрам предстоит распределять потоки автомобилей, помогать водителям во время заправки, сообщать о времени прибытия топливовозов, а также подсказывать адреса ближайших работающих АЗС. Главная задача — сделать ожидание более организованным и помочь людям, которым приходится проводить в очередях по несколько часов.

Первыми площадками проекта станут заправки «Лукойл» в Нижнем Новгороде, Кстове и Дзержинске. Точные адреса АЗС и графики дежурств организаторы обещают сообщить позднее.

Для участников предусмотрены меры поддержки. Добровольцы смогут заправлять личные автомобили в технические часы без очереди, а также получат официально подтверждённые волонтёрские часы. Продолжительность одной смены составит не менее четырёх часов. Для работы потребуется стандартное оснащение, включая светоотражающие жилеты, фонари, средства связи, аптечку и пауэрбанк.

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