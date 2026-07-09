Волонтёрский проект «Помощь на заправке» стартовал в Нижегородской области

Проект реализуется по поручению губернатора Нижегородской области. Волонтёрам предстоит распределять потоки автомобилей, помогать водителям во время заправки, сообщать о времени прибытия топливовозов, а также подсказывать адреса ближайших работающих АЗС. Главная задача — сделать ожидание более организованным и помочь людям, которым приходится проводить в очередях по несколько часов.