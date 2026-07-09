В избиении отдыхающей на пляже в Зеленоградске подозревают жену спасателя, её мужа уволили с работы

По словам женщины, напавшая на неё оказалась супругой спасателя, который официально работал на пляже. Она и набросилась на Наталью в ответ на замечание о громкой музыке. В деревянном домике, который был оборудован под спасательный пост, его жена организовала прокат водного инвентаря и включала колонку.