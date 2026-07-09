Волна «взрывной» диареи из-за микропаразитов накрыла США

Американские врачи зафиксировали крупную вспышку циклоспороза — это паразитное заболевание, которое вызывает «взрывную» водянистую диарею. Об этом сообщила газета The Guardian.
Наиболее серьезная волна инфекции произошла в штате Мичиган: там фиксируют свыше тысячи случаев заражения, некоторых пациентов пришлось госпитализировать.
Чаще всего циклоспороз поражает кишечники людей весной и летом. Заразиться им можно через микроскопических паразитов, которые живут во фруктах, овощах, ягодах, зелени и воде.
Помимо диареи, зараженных мучают тошнота, усталость, потеря аппетита, субфебрильная температура и рвота. Симптомы могут длиться от нескольких дней до месяца и больше. Как отмечает газета, это заболевание редко представляет угрозу для жизни, а большинство людей могут выздороветь самостоятельно.
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