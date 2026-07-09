Волна «взрывной» диареи из-за микропаразитов накрыла США

Помимо диареи, зараженных мучают тошнота, усталость, потеря аппетита, субфебрильная температура и рвота. Симптомы могут длиться от нескольких дней до месяца и больше. Как отмечает газета, это заболевание редко представляет угрозу для жизни, а большинство людей могут выздороветь самостоятельно.