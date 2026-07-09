Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волна «взрывной» диареи из-за микропаразитов накрыла США

Американские врачи зафиксировали крупную вспышку циклоспороза — это паразитное заболевание, которое вызывает «взрывную» водянистую диарею. Об этом сообщила газета The Guardian.

Американские врачи зафиксировали крупную вспышку циклоспороза — это паразитное заболевание, которое вызывает «взрывную» водянистую диарею. Об этом сообщила газета The Guardian.

Наиболее серьезная волна инфекции произошла в штате Мичиган: там фиксируют свыше тысячи случаев заражения, некоторых пациентов пришлось госпитализировать.

Чаще всего циклоспороз поражает кишечники людей весной и летом. Заразиться им можно через микроскопических паразитов, которые живут во фруктах, овощах, ягодах, зелени и воде.

Помимо диареи, зараженных мучают тошнота, усталость, потеря аппетита, субфебрильная температура и рвота. Симптомы могут длиться от нескольких дней до месяца и больше. Как отмечает газета, это заболевание редко представляет угрозу для жизни, а большинство людей могут выздороветь самостоятельно.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала, что продукты с высокой степенью переработки могут подрывать здоровье кишечника. Они зачастую изобилуют консервантами, искусственными красителями и различными добавками.

Пицца, которая тоже считается не самым полезным блюдом, давно стала любимым лакомством у россиян. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, так ли вредна пицца, как принято считать.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше