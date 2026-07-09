Лето скоро вернется — циклон «Бернадетт» покидает Беларусь

«Североатлантический циклон “Бернадетт”, обусловивший ненастную погоду с обильными осадками и сильным ветром, продолжит кружить над Беларусью ближайшие несколько дней. Однако, заполняясь холодным воздухом, он постепенно будет терять свою силу», — приведены в Telegram-канале ведомства слова начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марины Грицкевич.
Она уточнила, что циклон уже проявил себя в полную силу, отметившись грозами, ливнями и порывистым ветром, однако пик активности пройден — сила циклона в ближайшие сутки начнет сходить на нет.
«Циклон сегодня еще располагается над странами Балтии, в ближайшие сутки он сместится на западные регионы нашей страны, начнет терять свою активность, поэтому осадки уже примут кратковременный характер», — сказала Грицкевич.
Она добавила, что ветер стихнет, и его порывы не будут превышать 14 метров в секунду.
Что ожидать 10 июля.
Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу в белорусской столице температура воздуха составит днем от +19 до +21°C, возможны кратковременные дожди и грозы.
В областных центрах погода ожидается следующего характера:
- Брест: +17..+19°C, временами дожди, возможна гроза;
- Витебск: +20..+22°C, кратковременный дождь, возможна гроза;
- Гомель: +22..+24°C, кратковременный дождь, возможна гроза;
- Гродно: +17..+19°C, временами дожди, возможна гроза;
- Могилев: +21..+23°C, кратковременный дождь, возможна гроза.
Ночью преимущественно по западной половине, а днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, сообщили в Белгидромете.