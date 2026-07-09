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Лето скоро вернется — циклон «Бернадетт» покидает Беларусь

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Белгидромет пообещал, что циклон «Бернадетт», испортивший лето белорусам, в скором времени должен покинуть территорию республики.

Сейчас в Ричмонде: +34° 3 м/с 44% 754 мм рт. ст. +28°
Источник: Sputnik.by

«Североатлантический циклон “Бернадетт”, обусловивший ненастную погоду с обильными осадками и сильным ветром, продолжит кружить над Беларусью ближайшие несколько дней. Однако, заполняясь холодным воздухом, он постепенно будет терять свою силу», — приведены в Telegram-канале ведомства слова начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марины Грицкевич.

Она уточнила, что циклон уже проявил себя в полную силу, отметившись грозами, ливнями и порывистым ветром, однако пик активности пройден — сила циклона в ближайшие сутки начнет сходить на нет.

«Циклон сегодня еще располагается над странами Балтии, в ближайшие сутки он сместится на западные регионы нашей страны, начнет терять свою активность, поэтому осадки уже примут кратковременный характер», — сказала Грицкевич.

Она добавила, что ветер стихнет, и его порывы не будут превышать 14 метров в секунду.

Что ожидать 10 июля.

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу в белорусской столице температура воздуха составит днем от +19 до +21°C, возможны кратковременные дожди и грозы.

В областных центрах погода ожидается следующего характера:

  • Брест: +17..+19°C, временами дожди, возможна гроза;
  • Витебск: +20..+22°C, кратковременный дождь, возможна гроза;
  • Гомель: +22..+24°C, кратковременный дождь, возможна гроза;
  • Гродно: +17..+19°C, временами дожди, возможна гроза;
  • Могилев: +21..+23°C, кратковременный дождь, возможна гроза.

Ночью преимущественно по западной половине, а днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, сообщили в Белгидромете.

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