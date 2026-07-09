В Волгоградской области Роспотребнадзор разрешил купаться всего на семи пляжах

В Волгограде проверку прошли муниципальные пляжи в Красноармейском и Кировском районах. В Волжском безопасно искупаться можно на пляже в районе СНТ «Изобилие». В Среднеахтубинском районе положительно эксперты оценили пляж у хутора Бобры и зону отдыха ООО «Река и песок». Ещё две согласованные площадки находятся на территории оздоровительных лагерей «Чайка» в Светлоярском районе и «Золотой колос» в Новоаннинском районе.