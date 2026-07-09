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В Волгоградской области Роспотребнадзор разрешил купаться всего на семи пляжах

Роспотребнадзор сообщил о промежуточных результатах исследования проб воды и песка. По информации специалистов, на.

Роспотребнадзор сообщил о промежуточных результатах исследования проб воды и песка. По информации специалистов, на территории региона лишь семь пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие возможность безопасного отдыха.

В Волгограде проверку прошли муниципальные пляжи в Красноармейском и Кировском районах. В Волжском безопасно искупаться можно на пляже в районе СНТ «Изобилие». В Среднеахтубинском районе положительно эксперты оценили пляж у хутора Бобры и зону отдыха ООО «Река и песок». Ещё две согласованные площадки находятся на территории оздоровительных лагерей «Чайка» в Светлоярском районе и «Золотой колос» в Новоаннинском районе.

Отметим, по данным специалистов, в ближайшее время проверки пляжей, претендующих на официальный статус, продолжатся.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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