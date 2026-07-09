Один из подозреваемых в тройном убийстве в Таганроге найден мертвым в лесополосе

Трагедия разыгралась ранним утром 9 июля 2026 года. В частном домовладении по улице 1-я Котельная правоохранители обнаружили тела трех человек: двух женщин — 60 и 86 лет — и мужчины 64 лет. Все погибшие имели огнестрельные ранения, а на теле мужчины зафиксированы колото-резаные повреждения.