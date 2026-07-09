Звёздные гости прошлись по красной дорожке юбилейного фестиваля «Горький Fest»

Звёздные гости пошлись по красной дорожке юбилейного десятого фестиваля «Горький Fest» в Нижнем Новгороде. За несколько часов до закрытия площадь перед Нижегородским театром драмы заполонили любители кино, готовые часами стоять на жаре, чтобы пообщаться, сфотографироваться или хотя бы издали увидеть своих кумиров. И их терпение было вознаграждено настоящим «звездопадом».
По традиции гостей встречали бессменный президент «Горький Fest», народный артист России Михаил Пореченков и генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева. В этот вечер по красной дорожке прошлись звезды современного российского кино.
Первым вышел на дорожку звезда фильма «Сердце Пармы» и «Анна Николаевна» Кузьма Сапрыкин.
«Я в первый раз на фестивале и у меня прекрасные ощущения! — поделился актёр и признался, что главная тема фестиваля этого года — тема путешествий во времени — ему близка. — Я бы хотел отправиться в Америку 30-х годов — это очень интересный период, или в СССР “эпохи оттепели” — во время, в которое люди были более открытыми и добреыми. Сейчас этого не хватает. А вот будущее знать никому не надо».
Актёр и режиссёр Григорий Калинин рассказал, что провёл в Нижнем Новгороде всю фестивальную неделю, был очень рад встретить на нем своих друзей и, конечно, посмотрел фильмы с их участием. Признался, что болеет за фильм «Лето будет общим». А патриарх жюри, режиссёр Александр Велединский отметил, что программа фестиваля была насыщенной и яркой.
«Кто победит, мы даже не спорили, выбрали победителя единогласно, а вот выбрать лучших в разных номинациях было непросто — пришлось поспорить, — рассказал он. — Для меня быть в таком жюри — уникальный опыт — когда и короткометражки и полный мест соревнуются на равных. Судя по овациям, которые были после просмотров в зале, все фильмы, что были представлены на фестивале — по-настоящему зрительское кино».
Звезды шли по красной дорожке, собирая аплодисменты и раздавая автографы. С интересом наблюдали зрители за одной из самых красивых творческих пар российского кино — Олегом Гаасом и Маргаритой Аброськиной — они с радостью поделились впечатлениями.
«Это наш любимый фестиваль, мы стараемся каждый год на него приезжать. Ваш город вообще очень притягательный, потому что у вас очень добрые и открытые люди, — отметили супруги и признались, что для них важно быть вместе не только на фестивале, но и на съёмочной площадке. — Недавно мы снялись вместе в фильме “Дубровский. Русский Зорро” — это уже пятый наш общий фильм, надеемся, что он понравится зрителям».
Олег признался, что для него самой главной в последнее время стала роль Винберга в фильме про военный подвиг Матвея Кульмина «Семь вёрст до рассвета».
«Это фильм я бы советовал посмотреть всем», — поделился артист.
С восторгом встречали зрители Нику Здорик — звезду фильма «Ландыши», Дарью Мельникову, что вновь делилась секретами будущего сезона сериала «Волшебный участок», исполнительницу роли Лады в фильме «Последний богатырь. Колобок» Милу Ершову, исполнительницу роли жены Пушкина в фильме «Пророк» Алёна Долголенко и других популярных артистов.
Вышли на дорожку и поделились впечатлениями и те, кто представил свои фильмы на фестиваль. Режиссёр Анна Далингер призналась, что работа режиссёра всегда сложная, особенно когда делаешь короткий метр, и отметила, что не очень расстроится, если не получит приз фестиваля. А съёмочная группа фильма «Блог» рассказала, что в восторге от того, как их принимали зрители.
«Как бы не сложилась ситуация, нас принимали так тепло, что мы надеемся на приз зрительских симпатий», — отметил режиссёр проекта Григорий Сазанов.
Почётным гостем красной дорожки стал режиссёр, продюсер и сценарист Сергей Члиянц, приложивший руку к легендарным фильмам «Бумер», «Даун Хаус» и многим другим. Недавний его фильм «Ветер» собрал море призов и стал триумфатором 39-й церемонии вручения кинопремии «Ника», которая прошла в марте. Картина собрала четыре статуэтки.
«Сейчас фильм в прокате — и надеюсь, что он вскоре наберёт обороты», — поделился мастер и заявил, что в этом году обозначились контуры нового кино. Среди лучших фильмов этого года он назвал фильм молодых режиссёров братьев Кравчуков «Коммерсант» с Александром Петровым.
«Это настоящее вдумчивое авторское кино!» — отметил режиссёр.
Завершили красную дорожку создатели фестиваля Михаил Пореченков и Оксана Михеева. Они признались, что десять лет — это знаковая, но не финальная дата.
«Мы снова и снова убеждаемся, что зрители и кинематографисты нас поддерживают, поэтому, несмотря на сложности, мы идём в будущее и будем рады привозить в Нижний новое российское кино. Для нас это важно — мы чувствуем, что этим фестивалем делаем что-то большое для культуры нашей страны», — признались организаторы.
Напомним, что в Нижнем Новгороде 4 июля стартовал юбилейный десятый фестиваль нового российского кино «Горький fest» (12+). В этом году главной темой фестиваля стали путешествия во времени — представленные в афише фильмы объединят стремление в будущее и любовь к прошлому через язык кино.
Ранее на сайте pravda-nn.ru были опубликованы фото с закрытия фестиваля «Горький fest».