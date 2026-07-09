Звёздные гости прошлись по красной дорожке юбилейного фестиваля «Горький Fest»

«Это наш любимый фестиваль, мы стараемся каждый год на него приезжать. Ваш город вообще очень притягательный, потому что у вас очень добрые и открытые люди, — отметили супруги и признались, что для них важно быть вместе не только на фестивале, но и на съёмочной площадке. — Недавно мы снялись вместе в фильме “Дубровский. Русский Зорро” — это уже пятый наш общий фильм, надеемся, что он понравится зрителям».