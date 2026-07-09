Умер Владимир Филимонов, креативный продюсер РЕН ТВ и руководитель дирекции по производству кино и сериалов. Он ушел из жизни в возрасте 63 лет, о чем сообщили в телеграм-канале телеканала.
«Креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов ушел из жизни в четверг, 9 июля. Его вклад в развитие отечественного телепроизводства стал целой эпохой, а фильмография включила в себя множество знаковых проектов, ставших популярными у миллионов зрителей», — говорится в публикации.
Гендиректор МИЦ «Известия» и РЕН ТВ Владимир Тюлин выразил соболезнования семье Филимонова, назвав его не только коллегой, но и другом, с которым они проработали бок о бок 25 лет. Тюлин назвал Филимонова человеком надежным, честным, бесконечно добрым и бескорыстным.
Владимир Филимонов — продюсер, режиссер, сценарист. Среди его работ: «Зло», «Операция 'Неман'», «Банда 'ЗИГ ЗАГ'», «Варяг», «Отцы», «Беглец», «Крутые меры», «Операция 'Карпаты' 1, 2», «СМЕРШ. Продолжение». Также сыграл в «Кадетстве» и «Возвращение 'Броненосца'».
Редакция «Комсомольской правды» приносит родным и близким Владимира Филимонова соболезнования.