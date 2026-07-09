Умер Владимир Филимонов, креативный продюсер РЕН ТВ

«Креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов ушел из жизни в четверг, 9 июля. Его вклад в развитие отечественного телепроизводства стал целой эпохой, а фильмография включила в себя множество знаковых проектов, ставших популярными у миллионов зрителей», — говорится в публикации.