Что будет в Крыму с оплатой за детсад в 2027 году

«Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, на 2027 год в сумме 118 рублей за один день пребывания», — говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.
Отметим, родительская плата на 2026 год была утверждена в том же размере — 118 рублей за один день пребывания. Таким образом, плата за детсад в Крыму в следующем году не изменится.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму открылись семь новых детсадов и еще шесть будут готовы в 2026 году.