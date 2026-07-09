В Ростовской области нашли тело причастного к убийству трех человек

ВОЛГОГРАД, 9 июл — РИА Новости. Тело причастного к убийству трех человек в Таганроге обнаружено в лесополосе в Ростовской области с признаками суицида, также устанавливается, какое отношение к совершенным преступлениям имел сын фигуранта, задержанный правоохранителями, сообщили в СУСК по региону.
В четверг Следственный комитет России сообщал, что три тела были найдены в частном доме в Таганроге, телесные повреждения свидетельствовали о криминальном характере смерти, было возбуждено дело об убийстве. Один из фигурантов был задержан.
«В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению особо тяжких преступлений. Им оказался 69-летний мужчина, тело которого обнаружено с признаками суицида в лесополосе на территории Неклиновского района Ростовской области», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».
Как отметили в ведомстве, задержан 44-летний сын фигуранта, «причастность которого к совершенным преступлениям устанавливается».