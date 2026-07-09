СК завершил расследование дела комика Семена Слепакова

«И вдруг я понял, что замер счастья ведется не по тому, как в стране живется по сравнению с другими, а именно по тому, как может остро почувствовать счастье здесь. Что-то сделать в Израиле — такой адский геморрой, что когда это ты делаешь, то чувствуешь себя невероятно счастливым»,