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В Калининграде заказывают проект капремонта трамвайной сети от Леонова до Советского проспекта

На работы выделили 11 миллионов рублей.

В Калининграде заказывают проект капитального ремонта трамвайной сети на участке Фестивальной аллеи. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит подготовить документацию для капремонта трамвайной линии и контактной сети на участке Фестивальной аллеи от улицы Леонова до Советского проспекта. Протяжённость составляет около 600 метров. Начальная цена контракта — 11 миллионов рублей. Подготовку проекта нужно закончить в течение 250 дней.

В апреле администрация Калининграда уже заказывала проекты для капремонта нескольких участков трамвайной сети: на проспекте Мира, Черняховского, Шевченко и других улицах. На разработку документации выделяли около 142 миллионов рублей.

Ранее сообщали, что власти рассчитывают закупить 18 трамваев и отремонтировать 21 километр путей в Калининграде. Программа модернизации сети рассчитана до 2031 года. Её оценивают в десять миллиардов рублей. Эти деньги регион рассчитывает получить из федерального бюджета.

В декабре 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных говорил, что старая инфраструктура сдерживает покупку новых трамваев в Калининграде. По его словам, линии и депо находятся в плохом состоянии и требуют «определённого пересмотра».

В ноябре глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что в бюджет 2026 года планируют заложить деньги на разработку проекта для реконструкции всей трамвайной сети. Сейчас в городе ремонтируют отдельные участки.

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