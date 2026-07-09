Путин объявил благодарность главе Большого и Мариинского театров Валерию Гергиеву

Президент России Владимир Путин в четверг, 9 июля, объявил благодарность главе Большого и Мариинского театров Валерию Гергиеву. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.
Российский дирижер был удостоен награды «за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий», следует из распоряжения главы государства.
Кроме того, российским лидером были отмечены труды директора центра страноведческого анализа в научно-образовательной сфере РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимира Беклямишева и начальника отдела департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Льва Остапчука.
23 июня церемония вручения ордена Жукова Президентскому полку Федеральной службы охраны России также состоялась в Георгиевском зале Кремля. Владимир Путин прикрепил знак ордена к знамени полка, поздравив военнослужащих с заслуженной наградой.
Помимо этого, 1 мая президент России присвоил звание Героя Труда Российской Федерации пятерым гражданам за выдающиеся трудовые заслуги. Коллектив Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова тоже был удостоен почетного знака «За успехи в труде».