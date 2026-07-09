Путин объявил благодарность главе Большого и Мариинского театров Валерию Гергиеву

Кроме того, российским лидером были отмечены труды директора центра страноведческого анализа в научно-образовательной сфере РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимира Беклямишева и начальника отдела департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Льва Остапчука.