Росатом установил 340-тонный корпус реактора на АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

«Семь месяцев назад мы установили в проектное положение корпус реактора на первом энергоблоке, а сегодня уже проводим аналогичную операцию на втором. Это важное событие и для энергоблока, и для всего проекта. Оно позволяет нам приступить к следующему ключевому этапу — сварке главного циркуляционного трубопровода», — заявил Лихачёв.