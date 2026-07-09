Адвокат подозреваемого в убийстве Березовской заявил, что ее убили по приказу

Юрист утверждает, что его подзащитного, а также второго подозреваемого Владислава Реута подставили, так как они выполняли приказ руководства, а теперь им «мстят» некие «предатели» из спецслужб. Адвокат добавил, что застрелил украинку Реут, хотя тот ранее утверждал, что стрелял именно Жикович.