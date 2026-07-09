Адвокат подозреваемого в убийстве Березовской заявил, что ее убили по приказу

Адвокат бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, совершившей покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, заявил в суде, что женщину «не убили, а ликвидировали» по приказу руководства.
— Я считаю, что это было не убийство, потому что убийство — это противоправное лишение жизни, а здесь была просто ликвидирована определенная личность, — сказал адвокат.
Юрист утверждает, что его подзащитного, а также второго подозреваемого Владислава Реута подставили, так как они выполняли приказ руководства, а теперь им «мстят» некие «предатели» из спецслужб. Адвокат добавил, что застрелил украинку Реут, хотя тот ранее утверждал, что стрелял именно Жикович.
Правозащитник считает, что Реут просто «не хочет идти в тюрьму за то, что выполнял возложенные на него обязанности».
Тем не менее обоих подозреваемых арестовали без права внесения залога, передает ТАСС.
Покушение на Ермолаева произошло вечером 29 июня. Бомба сработала в доме, где живет бизнесмен. Ранения получил он сам, его спутница Анна Насобина, а также 13-летний сын предпринимателя. На следующий день полиция задержала первого подозреваемого, но вскоре отпустила его без предъявления обвинений.
Тело Березовской обнаружили под Киевом вечером 6 июля. По информации СМИ, женщина вернулась на Украину 1 июля. Позже бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* сообщил, что украинку убили еще 3 июля.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.