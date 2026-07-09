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Живущая рядом с Беловежской пущей белоруска рассказала, как приручила аиста

В Беларуси пенсионерка, живущая рядом с Беловежской пущей, приручила аиста.

Живущая рядом с Беловежской пущей 95-летняя белоруска Лидия Щербакова рассказала БелТА, как приручила аиста.

Правнучка жительницы деревни Каменюки Каменецкого района (она расположена рядом с Беловежской пущей) сняла ролик, как ее прабабушка кормит аиста и разместила его в Instagram*. Видео привлекло внимание пользователей, став популярным за короткое время.

Аист, получивший кличку Малыш, прилетает к дому женщины каждый день и откликается на новое имя. По словам белоруски, птицы с домом живут много лет. Напротив участка, отмечает она, школьная котельная, где аисты свили гнездо, выводят птенцов, прилетая каждый год:

— Прошлые годы были более дождливыми, тогда и червячки, и лягушки — все было. А в этом году — засуха. Аисты ходят у меня по огороду и видят, что нечего есть. Я и решила покормить.

Белоруска приручила аиста. Фото: скриншот с видео в Instagram*@yanina__bosak.

Лидия Щербакова стала подкармливать аиста килькой в замороженном виде.

— Он сидел на гнезде, немного поглядывал. Я бросила пару рыб, он спрыгнул и нашел их. Сначала боялся, не подходил близко. Дня три покормила, бросая еду, а теперь он у меня с тарелочки кушает. Культурный, — рассказывает пенсионерка.

Постепенно птица перестала бояться: ходит под окнами, может даже стоят у крыльца. Но если кто-то выходит на улицу, то аист держит дистанция. Как отмечает белоруска, если смотреть на птицу через окно, то она стоит в двух метрах.

Со временем к Малышу присоединился еще один аист:

— Утром и вечером их кормлю. Они иногда ходят по огороду, а когда к соседке иду — они за мной.

Белоруска приручила аиста. Фото: скриншот с видео в Instagram*@yanina__bosak.

Птицы настолько привязались к белоруске, что намереваются построить гнездо рядом с домом. Женщина уверена: птица ее понимает и всегда стучит клювом после его.

— Я грядку полю, а он стоит возле меня в паре метров. Охраняет, — отметила Щербакова.

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* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

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