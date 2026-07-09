Суд оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры об изъятии активов ЕПК

Как ранее сообщали источники РБК, знакомые с содержанием иска, поводом для обращения в суд могли стать действия Савченко, связанные с введением антидемпинговых пошлин на иностранные подшипники. По данным собеседников РБК, в Генпрокуратуре сочли недостоверными сведения, озвученные депутатом в Госдуме в 2009 году. Тогда он заявлял, что из-за недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей была приостановлена работа саратовского, московского и волжского подшипниковых заводов. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что остановка предприятий была организована искусственно для создания видимости угрозы их закрытия.