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Суд оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры об изъятии активов ЕПК

Лефортовский районный суд Москвы оставил без рассмотрения иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов крупнейшего российского производителя подшипников — группы ЕПК — и отменил арест долей и акций компании.

Источник: РБК

Лефортовский районный суд Москвы оставил без рассмотрения иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов крупнейшего российского производителя подшипников — группы «Европейская подшипниковая корпорация» (ЕПК). Вместе с этим суд отменил ранее принятые обеспечительные меры, в том числе арест долей и акций компании. Об этом РБК сообщили представитель ответчиков, старший партнер Verba Legal Олег Буйко, а также основатель ЕПК, бывший депутат Госдумы Олег Савченко.

Как уточнил Буйко, на состоявшейся 29 июня беседе представители ответчиков представили суду необходимые пояснения и процессуальные документы, после чего было назначено предварительное заседание на 10 июля. Однако впоследствии сторонам стало известно, что суд вынес определение об оставлении иска без рассмотрения.

Комментировать его содержание и заявленные Генпрокуратурой требования адвокат отказался, отметив лишь, что суд, вероятно, «изучил все аспекты дела и принял то решение, которое, на его взгляд, сейчас является обоснованным». Он подтвердил, что после вынесения такого определения обеспечительные меры были отменены. «Да, это абсолютно соответствует требованиям закона. В этом случае меры отменяются», — сказал Олег Буйко.

Основатель ЕПК Олег Савченко, в свою очередь, заявил РБК, что введенные ранее ограничения «катастрофически сильно влияли» на работу предприятия. По его словам, из-за особенностей непрерывного производственного цикла возникали риски снижения объемов выпуска продукции и даже невыполнения государственного оборонного заказа. «Это было серьезное испытание для меня как для управленца. Я покорил все семь высочайших вершин мира, включая Эверест, но это испытание оказалось еще сложнее», — сказал Савченко.

Иск Генеральной прокуратуры поступил в Лефортовский районный суд Москвы 9 июня. Ответчиками по нему проходили бывший депутат Госдумы Олег Савченко, его сын Георгий Савченко, бизнес-партнер последнего Игорь Костычев и доверенное лицо экс-депутата Игорь Рудецкий.

Как ранее сообщали источники РБК, знакомые с содержанием иска, поводом для обращения в суд могли стать действия Савченко, связанные с введением антидемпинговых пошлин на иностранные подшипники. По данным собеседников РБК, в Генпрокуратуре сочли недостоверными сведения, озвученные депутатом в Госдуме в 2009 году. Тогда он заявлял, что из-за недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей была приостановлена работа саратовского, московского и волжского подшипниковых заводов. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что остановка предприятий была организована искусственно для создания видимости угрозы их закрытия.

Выступая на заседании Госдумы 18 февраля 2009 года, Олег Савченко просил принять меры для защиты отечественных производителей и предложил профильным комитетам обратиться в правительство, чтобы не допустить зависимости стратегических отраслей, включая оборонную промышленность, от иностранных поставщиков подшипников. В результате в 2011 году была введена антидемпинговая пошлина на китайские подшипники качения (за исключением игольчатых), которая неоднократно продлевалась. В последний раз Евразийская экономическая комиссия продлила ее действие до 31 марта 2029 года. Размер пошлины составляет 31,3% таможенной стоимости для компании «Подшипники качения Уси» и 41,5% — для остальных производителей.

ЕПК была основана в 2001 году и называет себя крупнейшим российским производителем подшипников. В состав группы входят заводы в Саратове, Волжском и Самаре, а также управляющая компания, торговый дом, конструкторские и научно-исследовательские подразделения. На предприятиях группы работают около 8,5 тыс. человек, а номенклатура продукции превышает 9,8 тыс. модификаций подшипников для авиационной, железнодорожной, автомобильной и других отраслей машиностроения.

Основателем компании является Олег Савченко. В 2008 году, по данным «Ведомостей», структуры Романа Абрамовича приобрели у Савченко и его партнера Александра Москаленко 50% бизнеса. В 2020 году ФАС одобрила приобретение 56,8% акций АО «ЕПК» неназванным покупателем, а источник «Коммерсанта» сообщал, что сделка носила внутрикорпоративный характер и была связана с передачей бизнеса сыну одного из акционеров.

В марте 2023 года стало известно о продаже Александром Москаленко 100% акций ЕПК закрытому паевому инвестиционному фонду «Фонд промышленных инноваций». В сделку вошли основные российские активы группы, тогда как завод в казахстанском Степногорске и доля в «ЕПК-Бренко» остались у продавца. В компании заявляли, что покупка была профинансирована средствами частных инвесторов — пайщиков фонда.

В декабре 2023 года ЕПК и ее дочерние предприятия были включены в блокирующий санкционный список США как поставщики продукции для оборонной промышленности. Консолидированную отчетность холдинг не публикует. По данным РСБУ, выручка АО «ЕПК» в 2025 году составила 1,9 млрд руб. против 10,2 млн руб. годом ранее, чистая прибыль — 1,9 млрд руб. против 29 млн руб. Согласно последней доступной отчетности ООО «Торговый дом ЕПК» за 2021 год, выручка компании достигала 19 млрд руб., а чистая прибыль — 1,5 млрд руб.

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