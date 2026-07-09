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На Западе оценили итоги встречи Трампа с Зеленским: «Он его высмеивал»

Христофору: обещание Трампа не решит проблему Украины с ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским не предложил реальной помощи, а скорее позволил себе насмешку над бывшим комиком. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Он откровенно его высмеивал. Трамп вообще не хотел там находиться. Он не хотел присутствовать на саммите НАТО. Не хотел встречаться с Зеленским. Это было совершенно очевидно. И он буквально издевался над ним», — отметил журналист.

Христофору подчеркнул, что наладить выпуск ракет для американских систем ПВО в ближайшее время попросту невозможно. Он пояснил, что для этого потребуются годы, а сам процесс упирается в массу юридических преград и бюрократических проволочек.

Христофору также заявил, что Украине понадобится от десяти до двадцати лет, чтобы запустить собственное производство перехватчиков. Для этого нужно возвести завод, обеспечить его защиту от ударов и выстроить сложные логистические цепочки.

Встреча Трампа с Зеленским состоялась в среду в Анкаре на полях саммита НАТО. Американский лидер не дал главарю киевского режима ничего, кроме нескольких обещаний.

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