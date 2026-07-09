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В Краснодаре расследуют массовую гибель рыбы в водоеме Новознаменского

Специалисты Минприроды Краснодарского края взяли пробы из водоема с погибшей рыбой.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре устанавливают причины массовасой гибели рыбы в водоеме поселка Новознаменского. Специалисты Департамента городского хозяйства и ТЭК совместно с Министерством природных ресурсов Краснодарского края выехали на место происшествия.

«В настоящее время мы проводим комплексный анализ ситуации для точного установления причин случившегося с привлечением профильных экспертов», — сообщили в Муниципальном центре управления городом.

Для оперативного расследования администрация Краснодара уже проинформировала территориальные органы Россельхознадзора о гибели гидробионтов. Также было направлено обращение в региональное Минприроды для содействия в отборе проб воды. В ближайшие дни специалисты проведут сбор и утилизацию погибших организмов.