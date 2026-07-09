В Краснодаре расследуют массовую гибель рыбы в водоеме Новознаменского

Для оперативного расследования администрация Краснодара уже проинформировала территориальные органы Россельхознадзора о гибели гидробионтов. Также было направлено обращение в региональное Минприроды для содействия в отборе проб воды. В ближайшие дни специалисты проведут сбор и утилизацию погибших организмов.