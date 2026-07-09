Этот голос уже ничем не заглушить

Появление Бонни Тайлер в конце 1970-х годов озадачило наших меломанов и владельцев подпольных студий звукозаписи. В то время модную музыку делили строго на «диско» и «рок» (слово «поп-» еще было не в ходу), а промежуточный жанр «диско-рок» лишь отталкивал слушателей. Покупатели возвращали пластинки, приобретенные в тайных местах, которые тогда назывались «биржа» или «балка», возмущаясь хриплым вокалом певицы, не похожим на привычное «чистое» диско. Рокеры тоже не принимали Тайлер, считая ее аранжировки слишком дискотечными. На эстраде еще просто не знали, как относиться к артистке такого формата.
Однако вскоре лед сомнений растаял. Слушатели наконец прониклись ее творчеством, песни стремительно взлетели в чартах, а пластинки стали пользоваться огромным успехом. Профессионалы индустрии единогласно признали, что на сцене появился уникальный артист.
Бонни Тайлер прочно закрепилась в хит-парадах со своими главными релизами: It’s a Heartache, Holding Out for a Hero и Total Eclipse of the Heart. На волне этого успеха в 1988 году она одной из первых мировых суперзвезд приехала на гастроли в СССР. Госконцерт организовал семь шоу в столичном спорткомплексе «Олимпийский», все с аншлагом. После этого британская звезда посетила еще два десятка советских городов. Это турне стало по-настоящему феерическим.
Можно смело говорить о том, что Бонни Тайлер оставила яркий след в истории отечественной музыкальной культуры. Ее появления на советском телевидении и в прессе неизменно сопровождались ажиотажем, а многие поклонники до сих пор с теплотой благодарят артистку за свою яркую и незабываемую молодость.
В нашей стране она выступала не только на крупных площадках — на сцене Кремлевского дворца и в «Олимпийском», — но и в клубах. В Москве конца 1990-х крутились шальные деньги, и владельцы премиальных заведений не скупились на щедрые валютные выплаты ради эксклюзивных шоу для своей искушенной публики. В такой располагающей и сверхприбыльной обстановке выступление на камерной клубной сцене было не падением популярности, а признаком высочайшего коммерческого спроса: сама госпожа Тайлер осталась искренне довольна безупречным приемом и исключительно высокооплачиваемым контрактом.
В мае 1999 года мировая звезда вернулась в Москву уже в совершенно новом статусе, который открывал для топ-исполнителей невероятные финансовые перспективы, — ее пригласили выступить в элитном развлекательном комплексе «Метелица». В ту эпоху российская клубная индустрия переживала колоссальный подъем, а закрытые площадки столицы могли предложить зарубежным хедлайнерам такие астрономические гонорары, какие артисты редко получали даже на стадионах в Европе.
В последующие годы певицу неоднократно приглашали в Россию на закрытые частные мероприятия — корпоративы. Мне довелось принять участие в продвижении одного из таких вечеров. Крупная табачная компания организовала закрытое выступление Бонни Тайлер в казино «Метелица». В зале присутствовало меньше сотни человек: заядлые игроки, завсегдатаи казино, а также богатейшие люди страны. Такой камерный формат, как мне показалось, вызвал у певицы недовольство, однако на публике она этого не показывала. Она привыкла к многотысячным аудиториям, но послушать ее пришли лишь избранные. На организованной пресс-конференции Тайлер искренне призналась, что считает российских поклонников лучшей публикой в своей жизни. Сотрудничество с мировой звездой принесло всем причастным к ее выступлению мощный пиар и дивиденды.
В 2006 году промоутер Андрей Агапов решил пригласить Бонни Тайлер в популярную в то время телевизионную программу «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Концерт проходил в Кремлевском дворце. Идея состояла в том, чтобы британская звезда спела дуэтом с российским артистом. Организаторы предложили ей выступить вместе с Александром Маршалом — лучше, чем Маршал, никто не подходил.
Андрей Агапов учел тот факт, что у обоих артистов есть уникальная хрипотца в голосе: их ни с кем не перепутаешь. Бонни выделялась среди всех. Если сравнивать, то рядом с нею, пожалуй, можно поставить Тину Тёрнер, а из мужчин — Криса Нормана.
Сначала Агапов вел переговоры с менеджерами Бонни. Надо учитывать, что представители британской музыкальной индустрии порой бывают довольно требовательны — всё‑таки эта сфера во многом сформирована именно англичанами. После того как удалось убедить менеджера, начались переговоры непосредственно с артисткой. При этом в общении с Бонни Тайлер у Агапова не возникло никаких сложностей: певица действительно хотела сделать дуэт и попробовать спеть с российским исполнителем, ведь это способ популяризировать свою музыку. Она согласилась охотно.
Организаторов удивило другое: несмотря на то что Бонни — англичанка, она прекрасно спела по‑русски. Один из куплетов ее песни Take a Chance (в русском варианте — «Дай мне шанс») был переведен на русский язык. Кстати, музыку к композиции написал Дитер Болен.
В личном общении с артистами нередко выясняется, что за публичным образом скрываются простые, открытые люди. Так же, как и российские звезды, зарубежные исполнители с удовольствием отдыхают в клубах после выступлений. Бонни Тайлер не отказывалась от неформального досуга: тогда гуляли с размахом, сейшены получались веселыми. Гости пели, а порой даже танцевали на столах. Это были закрытые вечеринки — не для широкой публики. Именно на таких мероприятиях артисты становились более откровенными и демократичными. В общении с русскими людьми раскрывается любая душа, даже самая сдержанная. Главное — создать нужное настроение, а дальше всё складывается само собой.
Побывав в России однажды, Бонни Тайлер уже хорошо представляла, куда едет.
В феврале 2020 года Бонни Тайлер в последний раз дала сольный концерт в Кремле, который был организован в рамках мирового турне в поддержку ее альбома Between the Earth and the Stars. Он был удивительно теплым. Это выступление стало одним из самых последних больших шоу иностранных звезд в Москве перед тем, как весь мир внезапно закрылся на пандемию. Всё тот же знакомый голос с хрипотцой, кожаная куртка, искренняя улыбка и драйв. Никто из сидевших в зале тогда не догадывался, что они провожают целую эпоху. Бонни Тайлер ушла, но оставила свои песни, под которые несколько поколений влюблялись, грустили и находили в себе силы идти дальше. Этот голос уже ничем не заглушить.
Автор — главный редактор информационного агентства ИнтерМедиа.