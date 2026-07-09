В феврале 2020 года Бонни Тайлер в последний раз дала сольный концерт в Кремле, который был организован в рамках мирового турне в поддержку ее альбома Between the Earth and the Stars. Он был удивительно теплым. Это выступление стало одним из самых последних больших шоу иностранных звезд в Москве перед тем, как весь мир внезапно закрылся на пандемию. Всё тот же знакомый голос с хрипотцой, кожаная куртка, искренняя улыбка и драйв. Никто из сидевших в зале тогда не догадывался, что они провожают целую эпоху. Бонни Тайлер ушла, но оставила свои песни, под которые несколько поколений влюблялись, грустили и находили в себе силы идти дальше. Этот голос уже ничем не заглушить.