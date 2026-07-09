Данилов о стадионе «Красная звезда»: «В 2026 году ничего не будет сделано»

Работы на стадионе «Красная звезда» в городе Советске, который власти муниципалитета с некоторых пор называют «больной темой», возобновятся не раньше второй половины 2027 года. Об этом 9 июля во время эфира в «Центре управления регионом» сообщил глава администрации Советского округа Аркадий Данилов.
«Губернатор сказал, значит это будет сделано, — заявил Данилов, отвечая на вопрос о стадионе. — Мы сейчас в этом направлении работаем. На стадионе в 2026 году ничего не не будет сделано. Мы сейчас готовим изменения проекта, как в Зеленом театре. Я людей понимаю, они приходят и говорят: “Сколько можно? Вы нас кормите завтраками”. Но сейчас делаются изменения в проект. В середине 2027-го года мы планируем приступить к земляным работам. Планируем уже отыграться и приступить».
На последующие работы, как уверяет Данилов, уйдет «в лучшем случае полтора года».
«Это долгий еще процесс, поэтому наберитесь терпения. Но деньги есть, деньги мы не потеряли. У подрядчика, который был и не выполнил свои обязательства, мы по суду забрали все деньги. Деньги лежат, область обещала еще добавить немножко. То есть в этом плане более-менее нормально. Начать мы сможем. Уперлись сейчас в проект, он сложный», — заключил глава.
Отметим, что в мае 2025 года местные власти обещали закончить все работы на стадионе до 15 декабря того же года. Ранее сообщалось, что на завершение реконструкции стадиона «Красная звезда» в Советске власти планировали направить 56 млн рублей. Финансирование реконструкции было предусмотрено в 2024 году. Общая стоимость контракта по этому объекту оценивалась в 286,6 млн. Работы тогда проводила строительная компания «АркСтоун», контракт с которой власти заключили в июне 2024 года.
Договор с предыдущим подрядчиком расторгли в сентябре 2022 года, одной из причин стало неоднократное нарушение сроков.
В апреле текущего года губернатор во время своей поездки в Советск посетил заброшенную стройплощадку стадиона, обнаружил там огромный котлован с водой, который обжили утки, и поинтересовался, почему работы до сих пор не завершены.
В свою очередь Аркадий Данилов признался, что история со строительством тянется уже примерно шесть лет и назвал происходящее «катастрофой какой-то».
Арену построили в Тильзите в 1930 году. До реконструкции последние капитальные работы на ней проводились более полувека назад. При проведении работ весной 2022 года на стадионе обнаружили десяток мин времён Великой Отечественной войны. Тогда же горожане выступили против вырубки деревьев. Сообщалось, что после корректировки проектно-сметной документации удастся сохранить около 30 деревьев. Летом того же года советчане записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили главу государства остановить вырубку возле стадиона «Красная звезда».