Данилов о стадионе «Красная звезда»: «В 2026 году ничего не будет сделано»

«Губернатор сказал, значит это будет сделано, — заявил Данилов, отвечая на вопрос о стадионе. — Мы сейчас в этом направлении работаем. На стадионе в 2026 году ничего не не будет сделано. Мы сейчас готовим изменения проекта, как в Зеленом театре. Я людей понимаю, они приходят и говорят: “Сколько можно? Вы нас кормите завтраками”. Но сейчас делаются изменения в проект. В середине 2027-го года мы планируем приступить к земляным работам. Планируем уже отыграться и приступить».