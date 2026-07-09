Режиссёр Сергей Члиянц ищет актеров среди молодых нижегородцев для нового фильма

Знаменитый режиссёр, продюсер и сценарист Сергей Члиянц приехал в Нижний Новгород отсматривать молодых артистов для своего нового фильма. Он стал почётным гостем красной дорожки юбилейного десятого фестиваля нового российского кино «Горький fest».
Режиссёр и продюсер, приложивший руку к таким легендарным фильмам как «Бумер» и «Даун Хаус», в марте стал триумфатором 39-й церемонии кинопремии «Ника». Его картина «Ветер» (16+) собрала четыре статуэтки и была с восторгом встречена зрителями и судьями. Режиссёр признался, что в Нижний Новгород его привёл не только фестиваль.
«Я приехал сюда специально, чтобы посмотреть молодых актёров вашего театрального училища и провести среди них кастинг в свой новый проект, часть которого будет сниматься в Нижнем Новгороде», — отметил режиссер.
Он также признался, что очень любит молодых актёров из провинции, уже отсматривает студентов и выпускников и скоро проведёт финальный кастинг. Название будущего фильма — «Седой». Картина снимается по сценарию известного сценариста Юрия Короткова — того, кто написал сценарии к знаковым отечественным фильмам «9 рота», «Стиляги» и «Страна глухих».
Напомним, что в Нижнем Новгороде 4 июля стартовал юбилейный десятый фестиваль нового российского кино «Горький fest» (12+). В этом году главной темой фестиваля стали путешествия во времени — представленные в афише фильмы объединят стремление в будущее и любовь к прошлому через язык кино.
9 июля состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля. Как это было, смотрите в фоторепортаже на сайте pravda-nn.ru.