Режиссёр Сергей Члиянц ищет актеров среди молодых нижегородцев для нового фильма

Режиссёр и продюсер, приложивший руку к таким легендарным фильмам как «Бумер» и «Даун Хаус», в марте стал триумфатором 39-й церемонии кинопремии «Ника». Его картина «Ветер» (16+) собрала четыре статуэтки и была с восторгом встречена зрителями и судьями. Режиссёр признался, что в Нижний Новгород его привёл не только фестиваль.